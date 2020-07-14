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В НБУ прогнозируют рост неплатежей по потребительским кредитам

Киев, Вторник 14 июля 2020 15:31
В НБУ прогнозируют рост неплатежей по потребительским кредитам
Фото: Екатерина Рожкова (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Потеря заемщиками работы из-за кризиса приведет к росту задолженности

Национальный банк ожидает увеличения доли неработающих кредитов (NPL) в секторе потребительского кредитования. Однако для банков это не критично.

Об этом заявила и.о. главы НБУ Екатерина Рожкова в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Конечно, мы ожидаем, что по потребкредитам будет NPL, так как кто-то лишился работы и ему просто нечем платить", - сказала она.

При этом Рожкова отметила, что потребкредитование - сам по себе бизнес высокомаржинальный, в него закладываются более высокие потери изначально, поэтому, там более высокая ставка доходности.

"С этим надо будет смириться, признать эти NPL и, если нужно будет, сформировать резервы. Так что у банков, которые занимаются исключительно потребкредитованием, есть достаточный запас прочности за счет этой маржи, но нам надо будет это увидеть", - добавила она.

По ее словам, у банков, у которых устойчивая бизнес-модель, есть и потребкредиты, и корпоративные, "у них, думаю, будет все нормально".

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2020 года в национальной валюте составляли 36,3% годовых, что на 0,6 п. п. ниже, чем в мае (36,9%).

Отметим, по данным НБУ, ставка по потребительским кредитам достигает 1700% годовых.

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