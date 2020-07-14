В НБУ прогнозують зростання неплатежів за споживчими кредитами

Фото: Катерина Рожкова (прес-служба НБУ)

Втрата позичальниками роботи через кризу приведе до зростання заборгованості

Національний банк очікує збільшення частки непрацюючих кредитів (NPL) в секторі споживчого кредитування. Однак для банків це не критично.

Про це заявила в.о. голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

"Звичайно, ми очікуємо, що за споживчими кредитами буде NPL, оскільки хтось позбувся роботи і йому просто нічим платити", - сказала вона.

При цьому Рожкова зазначила, що споживче кредитування - сам по собі бізнес високомаржінальний, в нього закладаються більш високі втрати самого початку, тому там більш висока ставка прибутковості.

"З цим треба змиритися, визнати ці NPL і, якщо потрібно буде, сформувати резерви. Так що у банків, які займаються виключно споживчим кредитуванням, є достатній запас міцності за рахунок цієї маржі, але нам треба буде це побачити", - додала вона.

За її словами, у банків, у яких стійка бізнес-модель, є і споживчі кредити, та корпоративні, "у них, думаю, буде все нормально".

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2020 року в національній валюті становили 36,3% річних, що на 0,6 в. п. нижче, ніж у травні (36,9%).

Зазначимо, за даними НБУ, ставка за споживчими кредитами сягає 1700% річних.