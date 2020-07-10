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Банки снизили ставки по кредитам для населения

Украина, Пятница 10 июля 2020 15:48
Банки снизили ставки по кредитам для населения
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Банки готовы кредитовать физлиц под 36% годовых

Процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2020 года в национальной валюте составляли 36,3% годовых. Это на 0,6 п.п. ниже, чем в мае (36,9%).

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте выросли на 1,5 п.п. до 7,0% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в июне снизились с 11,0% до 10,0% годовых, по валютным выросли с 4,8% до 5,1%.

Банки снизили ставки по кредитам для населения

Кредитный портфель банков за месяц сократился на 3,1% до 1 001 млрд грн, в т.ч. населения сократился на 3,3% до 210 млрд грн, предприятий - сократился на 3,1% до 786 млрд грн.

Банки снизили ставки по кредитам для населенияНапомним, по прогнозу НБУ, кредитные ставки банков могут упасть до исторического минимума в конце 2020 года, но для этого необходимо сохранить макроэкономическую стабильность.

По данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в мае 2020 года в национальной валюте составляли 36,9% годовых, что на что на 1,0 п.п. ниже, чем в апреле (37,9%).

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