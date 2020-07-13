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НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"

Киев, Понедельник 13 июля 2020 10:26
НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)
Автор: Александр Белоус

Рекламная ставка 0% может действовать всего неделю, после чего банки начинают начислять настоящие проценты

Национальный банк советует украинцам быть очень осторожными с кредитами "под 0%". Банки не раздают деньги просто так.

Об этом сказала начальник управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук, сообщает пресс-служба НБУ.

Она дала важный совет: внимательно читать договоры и проверять все условия кредита.

"Фишка кредитов "под 0%" - эта ставка может действовать всего неделю. А после этого включаются штрафы, пеня, комиссии и дополнительные проценты. Вы удивитесь, в обращениях граждан мы встречали максимальную ставку по кредиту - 1 702% годовых", - сказала Лобайчук.

По ее словам, в работе с обращениями граждан есть сложность, поскольку человек самостоятельно подписал договор с такими условиями.

"Защитить права в таком случае сложно. Единственный, кто может помочь, - это суд", - сказала она.

Лобайчук напомнила, что с января этого года в Украине заработала защита прав потребителей финансовых услуг и НБУ начал активную работу с банками, установив требования к рекламе и информации на сайте, которые банки должны будут выполнять с сентября. Аналогичные требования разрабатываются к финансовым компаниям.

НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами &quot;под 0%&quot;

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял новые требования к раскрытию банками информации о потребительские кредиты и депозиты в рекламе, которые вступят в силу с 1 сентября 2020 года.

Отметим, по данным НБУ, процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2020 года в национальной валюте составляли 36,3% годовых, что на 0,6 п. п. ниже, чем в мае (36,9%).

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