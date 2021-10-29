ru ua
Пт, 29 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

НБУ прогнозирует замедление темпов роста зарплат украинцев

Новина українською →
Украина, Пятница 29 октября 2021 10:57
НБУ прогнозирует замедление темпов роста зарплат украинцев Фото: зарплаты будут расти меньшими темпами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины прогнозирует, что номинальная заработная плата в Украине за 2021 год вырастет на 19,2%, реальная (с учетом инфляции) - на 9,1%. В дальнейшем темпы роста существенно снизятся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (октябрь 2021 года).

Как отмечается в прогнозе, в 2022 году определенный сдерживающий эффект будут иметь ограничения по росту зарплат работников государственных органов власти, тогда как ожидания предприятий относительно роста зарплат довольно высоки.

"В результате реальные заработные платы будут расти на 4-6% за год, что будет соответствовать повышению производительности в экономике", - говорится в документе.

По прогнозу НБУ, в 2022 году номинальные зарплаты вырастут на 12,9%, реальные - на 5,9%, в 2022 году номинальные на 8,4%, реальные - 3,4%.

"В 2022-2023 годах вместе со снижением темпов роста заработных плат, несколько замедлится и рост частного потребления (примерно до 5% в год). В то же время его поддержит дальнейшее улучшение потребительских настроений, рост кредитования домохозяйств и отказ от карантинных ограничений", - отмечается в отчете.

НБУ прогнозирует замедление темпов роста зарплат украинцев

Напомним, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в сентябре 2021 года составила 14 239 гривен. За последний год (по сравнению с сентябрем прошлого года) зарплата выросла на 18,7%. Реальная зарплата (с учетом инфляции) выросла на 6,9%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Зарплата в Украине
NEWS
СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки
СНБО прогнозирует до 1000 умерших от COVID в сутки: Данилов назвал сроки
DAILY
Спецпредставитель ЕС Имон Гилмор: Тюрьма "Изоляция" в Донецке – это настоящий ад
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Спецпредставитель ЕС Имон Гилмор: Тюрьма "Изоляция" в Донецке – это настоящий ад