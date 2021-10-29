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НБУ прогнозує уповільнення темпів росту зарплат українців

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Україна, П'ятниця 29 жовтня 2021 10:57
НБУ прогнозує уповільнення темпів росту зарплат українців Фото: зарплати зростатимуть меншими темпами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк Україні прогнозує, що номінальна заробітна плата в Україні за 2021 рік зросте на 19,2%, реальна (з урахування інфляції) - на 9,1%. У подальшому темпи зростання суттєво знизяться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (жовтень 2021 року).

Як зазначається в прогнозі, у 2022 році певний стримуючий ефект матимуть обмеження по росту зарплат працівників державних органів влади, тоді як очікування підприємств щодо зростання зарплат доволі високі.

"У результаті реальні заробітні плати зростатимуть на 4-6% за рік, що відповідатиме підвищенню продуктивності в економіці", - йдеться в документі.

За прогнозом НБУ, у 2022 році номінальні зарплати зростуть на 12,9%, реальні - на 5,9%, у 2022 році номінальні на 8,4%, реальні - 3,4%.

"У 2022-2023 роках разом зі зниженням темпів зростання заробітних плат, дещо сповільниться і зростання приватного споживання (приблизно до 5% на рік). Водночас його підтримає подальше поліпшення споживчих настроїв, зростання кредитування домогосподарств та відмова від карантинних обмежень", - зазначається у звіті.

НБУ прогнозує уповільнення темпів росту зарплат українців

Нагадаємо, середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій України у вересні 2021 року становила 14 239 гривень. За останній рік (порівняно з вереснем минулого року) зарплата зросла на 18,7%. Реальна зарплата (з урахуванням інфляції) зросла на 6,9%.

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