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НБУ продал на аукционе 75 млн долларов для поддержки гривны

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Курс на аукционе составил 25,81 гривен за доллар

Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты в четверг, 12 марта, продал 75,90 млн долларов. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, объявленный объем продажи был 200 млн долларов, а сумма заявок составила 86,40 млн долларов по курсу от 25,80 до 25,84 грн/доллар.

В результате НБУ продал 75,90 млн долларов, средневзвешенный курс составил 25,813 гривен за доллар.

Напомним, 11 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 25,84 гривен за доллар, курс в покупке до 25,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,11 гривен за евро.

Резкий скачок курса доллара произошел 10 марта после обвала мировых бирж, вызванных опасениями мировой рецессии из-за эпидемии коронавируса.

Национальный банк 10 марта вышел с интервенцией по продаже валюты и продал 270 млн долларов для сдерживания резкого роста курса доллара. НБУ 11 марта продал на межбанковском валютном рынке 350 млн долларов, поскольку спрос на валюту продолжает существенно превышать предложение.

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