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НБУ продав на аукціоні 75 млн доларів для підтримки гривні

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Курс на аукціоні склав 25,81 гривень за долар

Національний банк України на аукціоні з продажу валюти в четвер, 12 березня, продав 75,90 млн доларів. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, оголошений обсяг продажу був 200 млн доларів, а сума заявок склала 86,40 млн доларів за курсом від 25,80 до 25,84 грн/долар.

У результаті НБУ продав 75,90 млн доларів, середньозважений курс склав 25,813 гривень за долар.

Нагадаємо, 11 березня міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 9 копійок до 25,84 гривень за долар, курс купівлі до 25,82 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 29,11 гривень за євро.

Різкий стрибок курсу долара стався 10 березня після обвалу світових бірж, викликаних побоюваннями світової рецесії через епідемію коронавірусу.

Національний банк 10 березня вийшов з інтервенцією по продажу валюти і продав 270 млн доларів для стримування різкого зростання курсу долара. НБУ 11 березня продав на міжбанківському валютному ринку 350 млн доларів, оскільки попит на валюту продовжує значно перевищувати пропозицію.

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