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НБУ продаст на аукционе 200 млн долларов для поддержки гривны

Новости » Экономика     12.03.2020 - 10:58
НБУ продаст на аукционе 200 млн долларов для поддержки гривны
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк задействовал еще один инструмент для стабилизации ситуации

Национальный банк Украины в с четверг, 12 марта, объявил аукцион по продаже валюты на межбанковском валютном рынке. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, на продажу выставлено 200 млн долларов.

Напомним, 11 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 25,84 гривен за доллар, курс в покупке до 25,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,11 гривен за евро.

Отметим, Национальный банк Украины на прошлой неделе возобновил продажу валюты из резервов. НБУ в течение недели 2-6 марта 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 150,00 млн долларов и продал на 307,20 млн долларов.

Резкий скачок курса доллара произошел 10 марта после обвала мировых бирж, вызванных опасениями мировой рецессии из-за эпидемии коронавируса.

Национальный банк 10 марта вышел с интервенцией по продаже валюты и продал 270 млн долларов для сдерживания резкого роста курса доллара. НБУ 11 марта продал на межбанковском валютном рынке 350 млн долларов, поскольку спрос на валюту продолжает существенно превышать предложение.

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Темы: Курс доллара
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