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НБУ увеличил продажу валюты для поддержки гривны

Новости » Экономика     12.03.2020 - 10:19
НБУ увеличил продажу валюты для поддержки гривны
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

За два дня НБУ продал более 600 млн долларов из резервов и готов продолжать интервенции

Национальный банк Украины 11 марта продал на межбанковском валютном рынке 350 млн долларов, поскольку спрос на валюту продолжает существенно превышать предложение. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ считают, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения по миру коронавируса, "хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину является нейтральным".

"В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", - добавили в НБУ.

В пресс-службе заверили, что НБУ имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями.

"Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 млрд долларов, поэтому мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты", - сообщили в НБУ.

Напомним, резкий скачок курса доллара произошел утром 11 марта после обвала мировых бирж, вызванных опасениями мировой рецессии из-за эпидемии коронавируса.

Национальный банк 10 марта вышел с интервенцией по продаже валюты и продал 270 млн долларов для сдерживания резкого роста курса доллара.

Премьер-министр Денис Шмыгаль 11 марта заявил, что Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.

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