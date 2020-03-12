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Курс доллара замедлил рост на межбанке

Новости » Финансы     12.03.2020 - 10:43
Курс доллара замедлил рост на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

НБУ продает валюту из-резервов с целью погасить ажиотажный спрос

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 12 марта 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 25,84 гривен за доллар, курс в покупке до 25,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 29,11 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,8200 - 25,8450 грн/доллар, евро 29,0888 - 29,1143 грн/евро, российский рубль 0,3467 - 0,3473 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

25,8200

25,8450

EUR/UAH

29,0888

29,1143

RUB/UAH

0,3467

0,3473

Курс доллара замедлил рост на межбанке

Напомним, 11 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,7200 - 25,7500 грн/доллар, евро 29,0893 - 29,1206 грн/евро, российский рубль 0,3552 - 0,3558 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 25,62 гривен за доллар, что на 31 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 марта установлен на таком уровне: 25,6240 гривен за 1 доллар (+0,3105 грн). При этом курс доллара на 11 марта составляет 25,3135 гривен за 1 доллар.

Напомним, резкий скачок курса доллара произошел 10 марта после обвала мировых бирж, вызванных опасениями мировой рецессии из-за эпидемии коронавируса.

Национальный банк 10 марта вышел с интервенцией по продаже валюты и продал 270 млн долларов для сдерживания резкого роста курса доллара. НБУ 11 марта продал на межбанковском валютном рынке 350 млн долларов, поскольку спрос на валюту продолжает существенно превышать предложение

НБУ на 12 марта резко повысил официальный курс доллара Курс доллара на наличном рынке продолжил рост
Темы: Курс доллара
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