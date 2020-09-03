НБУ предупредил о всплеске инфляции в случае значительного повышения минималки

В Национальном банке прогнозируют рост цен, если власть пойдет на значительное повышение минимальной зарплаты. В НБУ внимательно следят за подготовкой проекта госбюджета на 2021 год.

Об этом на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Сологуб, повышение минимальной зарплаты с 1 сентября до 5000 гривен не приведет к значительному ускорению инфляции.

"Но когда мы увидим, какие именно параметры заложены в бюджет на следующий год, будем смотреть, как это будет влиять на инфляционные показатели. Поскольку, как я понимаю, судя из публичных дискуссий, все еще идет дискуссия, как именно будут выглядеть параметры бюджета с точки зрения минимальной зарплаты, тарифной сетки в государственном секторе, а также с точки зрения дефицита бюджета", - сказал он.

Заместитель главы НБУ отметил, что вопрос дефицита бюджета будет корректироваться с Международным валютным фондом.

"Мы знаем, в Украине был пример 2017 года, когда была значительно повышена минимальная зарплата. То есть, можно делать какие-то оценки на этот раз. Речь не идет о значительном повышении, как было в 17-м году. Но после кризиса и после того, как восстанавливается потребительский спрос, безусловно, некоторое влияние на инфляционную ситуацию будет наблюдаться", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина Верховная рада 25 августа одобрил закон о повышении минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября до 5000 гривен.

Напомним, Кабинет министров согласовал повышение минимальной зарплаты в Украине.

Согласно графику повышения минимальной зарплаты ожидается, что 1 сентября она вырастет до 5000 гривен, с 1 января 2021 году поднимется до 6000 гривен, а с 1 июля - до 6500 гривен.