НБУ попередив про сплеск інфляції у разі значного підвищення мінімалки

У Національному банку прогнозують зростання цін, якщо влада піде на значне підвищення мінімальної зарплати. У НБУ уважно слідкують за підготовкою проекту держбюджету на 2021 рік.

Про це на брифінгу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Сологуб, підвищення мінімальної зарплати з 1 вересня до 5000 гривень не призведе до значного прискорення інфляції.

"Але коли ми побачимо, які саме параметри закладені в бюджет на наступний рік, будемо дивиться, як це буде впливати на інфляційні показники. Оскільки, як я розумію, судячи з публічних дискусій, все ще йде дискусія, як саме будуть виглядати параметри бюджету з точки зору мінімальної зарплати, тарифної сітки в держаному секторі, а також з точки зору дефіциту бюджету", - сказав він.

Заступник голови НБУ наголосив, що питання дефіциту бюджету буде коригуватися з Міжнародним валютним фондом.

"Ми знаємо, в Україні був приклад 2017 року, коли була значно підвищена мінімальна зарплата. Тобто можна робити якісь оцінки цього разу. Мова не йде про значне підвищення, як було 17-го року. Але після кризи і після того, як відновлюється споживчий попит, безумовно, деякий вплив на інфляційну ситуацію буде спостерігатися", - сказав він.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада 25 серпня схвалила закон про підвищення мінімальної зарплати в Україні з 1 вересня до 5000 гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів погодив підвищення мінімальної зарплати в Україні.

Згідно з графіком підвищення мінімальної зарплати очікується, що 1 вересня вона зросте до 5000 гривень, з 1 січня 2021 року підніметься до 6000 гривень, а з 1 липня - до 6500 гривень.