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НБУ предложил изменить механизм санкций против государства-агрессора

Новости » Политика    07.12.2018 - 10:22
НБУ предложил изменить механизм санкций против государства-агрессора
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк предлагает свой опыт применения санкций против российских банков и компаний

Национальный банк Украины направил в Комитет Верховной рады по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений относительно изменений в законодательство по вопросам санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили пресс-службе, в частности, НБУ предлагает создать государственный механизм контроля, аналогичный тому, который создал сам НБУ еще в 2014 году.

НБУ считает эффективным:

- самостоятельно или вместе с другими ограничениями применять санкции "блокирование активов" как одну из наиболее эффективных в отношении подсанкционных лиц;

- создать государственный механизм контроля за полным применением санкций, который должен заключаться в определении порядка введения и способах контроля за применением санкций к подсанкционным лицам, с использованием практик и опыта НБУ и иностранных органов государственной власти (в частности, специально созданного в США органа государственной власти, который применяет санкции, - офиса OFAC Государственного казначейства США);

- синхронизировать введенные санкции с аналогичными действиями США, ЕС, Канады, для достижения максимального эффекта

Также НБУ предложил народным депутатам внести изменения в законодательство, которые позволят государственным органам:

- не применять ограничения в отношении получения, обработки и передачи персональных данных подсанкционных лиц;

- ввести правило "50+1", которое позволит автоматически применять санкции к лицу, которое владеет или в которой владеют долей в 50% и более акций (паев).

Отметим, что в марте 2018 года президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против четырех банков относительно предотвращения вывода капиталов за пределы Украины. Санкции применяются к ПАО "Сбербанк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк", ПАО "ВТБ Банк" и ПАО "БМ Банк".

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