НБУ запропонував змінити механізм санкцій проти держави-агресора

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Центробанк пропонує свій досвід застосування санкцій проти російських банків і компаній

Національний банк України надіслав до Комітету Верховної ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин щодо змін до законодавства з питань санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили прес-службі, зокрема, НБУ пропонує створити державний механізм контролю, аналогічний тому, який створив сам НБУ ще у 2014 році.

НБУ вважає ефективним:

- самостійно або сукупно із іншими обмеженнями застосовувати санкцію "блокування активів" як одну із найефективніших відносно підсанкційних осіб;

- створити державний механізм контролю за повним застосуванням санкцій, який має полягати у визначенні порядку впровадження та способах контролю за застосуванням санкцій до підсанкційних осіб, із використанням практик та досвіду НБУ та іноземних органів державної влади (зокрема, спеціально утвореного в США органу державної влади, який застосовує санкції, - офісу OFAC Державного казначейства США);

- синхронізувати запроваджені санкції з аналогічними діями США, ЄС, Канади для досягнення максимального ефекту.

Також НБУ запропонував народним депутатам внести зміни до законодавства, які дозволять державним органам:

- не застосовувати обмеження щодо отримання, обробки та передачі персональних даних щодо підсанкційних осіб;

- ввести правило "50+1", яке дозволить автоматично застосовувати санкції до особи, що володіє або в якій володіють часткою в 50% і більше акцій (паїв).

Відзначимо, що в березні 2018 року президент України Петро Порошенко затвердив санкції проти чотирьох банків щодо запобігання виведенню капіталів за межі України. Санкції застосовуються до ПАТ "Сбербанк", ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", ПАТ "ВТБ Банк" та ПАТ "БМ Банк".