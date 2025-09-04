НБУ пояснив, чому ціни на продукти почали рости повільніше
Національний банк України повідомив про уповільнення інфляції завдяки новому врожаю. Харчові продукти дорожчають повільніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2025 року).
Інфляція знижується
Як зазначається в огляді, в липні 2025 року інфляція в Україні сповільнилася до 14,1% р/р. За попередніми оцінками Національного банку, у серпні ця тенденція збереглася.
НБУ не наводить цифри зростання цін, але згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція в серпні становила близько 14%. Держстат оприлюднить офіційну інформацію 9 вересня.
За даним НБУ, основним чинником зниження цін стала більша пропозиція сільськогосподарської продукції нового врожаю. Це призвело до здешевлення сирих і оброблених продуктів харчування. Також уповільнилося зростання цін на послуги та непродовольчі товари.
Що відбувається з цінами на продукти
У липні інфляція харчових продуктів помітно знизилася: сирі продукти подорожчали на 28% р/р, оброблені - на 18% р/р. Повільніше зростали ціни на овочі, борошно й крупи завдяки новому врожаю.
Водночас дорожчання м’яса прискорилося через зростання собівартості та скорочення поголів’я тварин. Також піднялися ціни на фрукти, зокрема яблука, кісточкові та ягоди - після весняних заморозків їхня пропозиція була обмеженою.
Адміністративна інфляція незначно пришвидшилася в липні (до 11,0% р/р), зокрема за рахунок подальшого зростання цін на тютюнові вироби, насамперед імпортовані, що може пояснюватися послабленням курсу гривні до євро в попередні періоди. За оцінками НБУ, у серпні адміністративна інфляція також незначно зросла.
Подорожчання палива пришвидшилося в липні (до 6,7% р/р) насамперед через девальвацію гривні до євро в попередні періоди, однак, за оцінками НБУ, уповільнилося в серпні.
Інфляція в Україні
Нагадаємо, річна інфляція в липні 2025 року сповільнилася до 14,1%, порівняно з 14,3% у червні. Основною причиною стало здешевлення овочів нового врожаю.
НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження триватиме - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться лише у 2027 році.