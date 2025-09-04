ua en ru
НБУ пояснив, чому ціни на продукти почали рости повільніше

Україна, Четвер 04 вересня 2025 14:33
НБУ пояснив, чому ціни на продукти почали рости повільніше Фото: Ціни на продукти зростають повільніше (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України повідомив про уповільнення інфляції завдяки новому врожаю. Харчові продукти дорожчають повільніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (вересень 2025 року).

Інфляція знижується

Як зазначається в огляді, в липні 2025 року інфляція в Україні сповільнилася до 14,1% р/р. За попередніми оцінками Національного банку, у серпні ця тенденція збереглася.

НБУ не наводить цифри зростання цін, але згідно з оприлюдненим графіком, річна інфляція в серпні становила близько 14%. Держстат оприлюднить офіційну інформацію 9 вересня.
НБУ пояснив, чому ціни на продукти почали рости повільніше

За даним НБУ, основним чинником зниження цін стала більша пропозиція сільськогосподарської продукції нового врожаю. Це призвело до здешевлення сирих і оброблених продуктів харчування. Також уповільнилося зростання цін на послуги та непродовольчі товари.
НБУ пояснив, чому ціни на продукти почали рости повільніше

Що відбувається з цінами на продукти

У липні інфляція харчових продуктів помітно знизилася: сирі продукти подорожчали на 28% р/р, оброблені - на 18% р/р. Повільніше зростали ціни на овочі, борошно й крупи завдяки новому врожаю.
НБУ пояснив, чому ціни на продукти почали рости повільніше

Водночас дорожчання м’яса прискорилося через зростання собівартості та скорочення поголів’я тварин. Також піднялися ціни на фрукти, зокрема яблука, кісточкові та ягоди - після весняних заморозків їхня пропозиція була обмеженою.

Адміністративна інфляція незначно пришвидшилася в липні (до 11,0% р/р), зокрема за рахунок подальшого зростання цін на тютюнові вироби, насамперед імпортовані, що може пояснюватися послабленням курсу гривні до євро в попередні періоди. За оцінками НБУ, у серпні адміністративна інфляція також незначно зросла.
НБУ пояснив, чому ціни на продукти почали рости повільніше

Подорожчання палива пришвидшилося в липні (до 6,7% р/р) насамперед через девальвацію гривні до євро в попередні періоди, однак, за оцінками НБУ, уповільнилося в серпні.

НБУ пояснив, чому ціни на продукти почали рости повільніше

Інфляція в Україні

Нагадаємо, річна інфляція в липні 2025 року сповільнилася до 14,1%, порівняно з 14,3% у червні. Основною причиною стало здешевлення овочів нового врожаю.

НБУ в липні переглянув прогноз загальної інфляції на 2025 рік - тепер вона очікується на рівні 9,7% (раніше прогнозували нижчий показник - 8,7%). У 2026 році зниження триватиме - до 6,6%, а до цільового рівня в 5% інфляція повернеться лише у 2027 році.

