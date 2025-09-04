ua en ru
НБУ пояснил, почему цены на продукты начали расти медленнее

Украина, Четверг 04 сентября 2025 14:33
НБУ пояснил, почему цены на продукты начали расти медленнее Фото: Цены на продукты растут медленнее (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины сообщил о замедлении инфляции благодаря новому урожаю. Пищевые продукты дорожают медленнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (сентябрь 2025 года).

Инфляция снижается

Как отмечается в обзоре, в июле 2025 года инфляция в Украине замедлилась до 14,1% г/г. По предварительным оценкам Национального банка, в августе эта тенденция сохранилась.

НБУ не приводит цифры роста цен, но согласно обнародованному графику, годовая инфляция в августе составила около 14%. Госстат обнародует официальную информацию 9 сентября.
По данным НБУ, основным фактором снижения цен стало большее предложение сельскохозяйственной продукции нового урожая. Это привело к удешевлению сырых и обработанных продуктов питания. Также замедлился рост цен на услуги и непродовольственные товары.
Что происходит с ценами на продукты

В июле инфляция продуктов питания заметно снизилась: сырые продукты подорожали на 28% г/г, обработанные - на 18% г/г. Медленнее росли цены на овощи, муку и крупы благодаря новому урожаю.
В то же время подорожание мяса ускорилось из-за роста себестоимости и сокращения поголовья животных. Также поднялись цены на фрукты, в частности яблоки, косточковые и ягоды - после весенних заморозков их предложение было ограниченным.

Административная инфляция незначительно ускорилась в июле (до 11,0% г/г), в частности за счет дальнейшего роста цен на табачные изделия, прежде всего импортируемые, что может объясняться ослаблением курса гривны к евро в предыдущие периоды. По оценкам НБУ, в августе административная инфляция также незначительно выросла.
Подорожание топлива ускорилось в июле (до 6,7% г/г) прежде всего из-за девальвации гривны к евро в предыдущие периоды, однако, по оценкам НБУ, замедлилось в августе.

Инфляция в Украине

Напомним, годовая инфляция в июле 2025 года замедлилась до 14,1% по сравнению с 14,3% в июне. Основной причиной стало удешевление овощей нового урожая.

НБУ в июле пересмотрел прогноз общей инфляции на 2025 год - теперь она ожидается на уровне 9,7% (ранее прогнозировали более низкий показатель - 8,7%). В 2026 году снижение продолжится - до 6,6%, а к целевому уровню в 5% инфляция вернется только в 2027 году.

