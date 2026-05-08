Ціни на АЗС пішли вниз: скільки коштує літр бензину та дизелю 8 травня
Дизельне пальне в популярних мережах країни за добу подешевшало одразу на 2 грн за літр. Паралельно з цим "Укрнафта" знизила вартість бензину.
Хто ще переглянув прайси та що відбувається з цінами на АЗС 8 травня - у щоденному огляді РБК-Україна.
Головне:
- Бензин: Ціни в мережах здебільшого стабільні. Втім, "Укрнафта" знизила вартість А-95 та А-92 на 1 грн.
- Дизель: Головний "цінопад" дня - OKKO та WOG скинули одразу 2 грн, а "Укрнафта" опустила цінник на 1 грн.
- Автогаз: Залишається найбільш стабільним видом пального - ціни в усіх мережах за добу не змінилися і коливаються від 47,90 до 49,98 грн.
Що саме змінилося на АЗС за добу
Найбільш відчутне падіння цін зафіксовано на OKKO та WOG. Ці мережі за ніч "скинули" одразу 2 гривні на дизельному пальному.
Якщо вчора літр преміального ДП коштував 94,90 грн, то сьогодні його можна придбати за 92,90 грн. Стандартний Євро-дизель також подешевшав до 89,90 грн.
Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 8 травня (інфографіка РБК-Україна)
При цьому ціни на бензин та автогаз у цих мережах залишилися непохитними.
Державна "Укрнафта" знизила ціни практично на весь асортимент, окрім газу.
Бензин марки А-95 в одну ціну, як і Energy - 69,90 грн. Скинув в ціні й "92-й" - 65,90 грн. Дизель став дешевшими на 1 гривню - 86,90 грн.
На SOCAR сьогодні поки жодних змін у прайсах, мережа продовжує тримати найвищу цінову планку серед вище названих.
Деталізація цін на АЗС 8 травня
OKKO
- Бензин Pulls 100: 87,90 грн
- Бензин Pulls 95: 80,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 77,90 грн
- ДП Pulls: 92,90 грн
- ДП Євро: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
WOG
- Бензин 100: 87,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн
- Бензин 95 Євро: 77,90 грн
- ДП Mustang: 92,90 грн
- ДП Євро-5: 89,90 грн
- Газ: 49,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 87,99 грн
- Бензин NANO 95: 81,99 грн
- Бензин А-95: 77,99 грн
- ДП NANO Extro: 94,99 грн
- ДП NANO: 91,99 грн
- Газ: 49,98 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 78,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 69,90 грн
- Бензин А-95: 69, 90 грн
- Бензин А-92: 65,90 грн
- ДП (Energy): 88,90 грн
- ДП: 86,90 грн
- Газ: 47,90 грн