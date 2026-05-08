Ціни на АЗС пішли вниз: скільки коштує літр бензину та дизелю 8 травня

Дизельне пальне в популярних мережах країни за добу подешевшало одразу на 2 грн за літр. Паралельно з цим "Укрнафта" знизила вартість бензину.

Головне:

Бензин : Ціни в мережах здебільшого стабільні. Втім, "Укрнафта" знизила вартість А-95 та А-92 на 1 грн.

: Ціни в мережах здебільшого стабільні. Втім, "Укрнафта" знизила вартість А-95 та А-92 на 1 грн. Дизель : Головний "цінопад" дня - OKKO та WOG скинули одразу 2 грн, а "Укрнафта" опустила цінник на 1 грн.

: Головний "цінопад" дня - OKKO та WOG скинули одразу 2 грн, а "Укрнафта" опустила цінник на 1 грн. Автогаз: Залишається найбільш стабільним видом пального - ціни в усіх мережах за добу не змінилися і коливаються від 47,90 до 49,98 грн.

Що саме змінилося на АЗС за добу

Найбільш відчутне падіння цін зафіксовано на OKKO та WOG. Ці мережі за ніч "скинули" одразу 2 гривні на дизельному пальному.

Якщо вчора літр преміального ДП коштував 94,90 грн, то сьогодні його можна придбати за 92,90 грн. Стандартний Євро-дизель також подешевшав до 89,90 грн.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 8 травня (інфографіка РБК-Україна)

При цьому ціни на бензин та автогаз у цих мережах залишилися непохитними.

Державна "Укрнафта" знизила ціни практично на весь асортимент, окрім газу.

Бензин марки А-95 в одну ціну, як і Energy - 69,90 грн. Скинув в ціні й "92-й" - 65,90 грн. Дизель став дешевшими на 1 гривню - 86,90 грн.

На SOCAR сьогодні поки жодних змін у прайсах, мережа продовжує тримати найвищу цінову планку серед вище названих.

Деталізація цін на АЗС 8 травня

OKKO

Бензин Pulls 100: 87,90 грн

Бензин Pulls 95: 80,90 грн

Бензин А-95 Євро: 77,90 грн

ДП Pulls: 92,90 грн

ДП Євро: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 87,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 80,90 грн

Бензин 95 Євро: 77,90 грн

ДП Mustang: 92,90 грн

ДП Євро-5: 89,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 87,99 грн

Бензин NANO 95: 81,99 грн

Бензин А-95: 77,99 грн

ДП NANO Extro: 94,99 грн

ДП NANO: 91,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"