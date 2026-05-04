АЗС знову підняли ціни: скільки коштують бензин і дизель 4 травня та де дешевше

В Україні за вихідні на АЗС змінилися ціни на пальне в бік збільшення. Подорожчав одразу бензин та дизель.

Скільки коштує літр бензину, дизеля та автогазу в понеділок, 4 травня - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне Бензин : А-95 подорожчав на 1,00 грн/л у більшості мереж, а преміальний на "Укрнафті" підскочив одразу на 4,00 грн/л.

: А-95 подорожчав на 1,00 грн/л у більшості мереж, а преміальний на "Укрнафті" підскочив одразу на 4,00 грн/л. Дизель : Стандартне та преміальне ДП синхронно зросло в ціні на 1,00 грн/л у всіх операторів.

: Стандартне та преміальне ДП синхронно зросло в ціні на 1,00 грн/л у всіх операторів. Автогаз : Ціни на заправках за вихідні не змінилися.

: Ціни на заправках за вихідні не змінилися. Де дешевше: Найнижчі ціни тримає "Укрнафта" - А-95 по 70,90 грн/л, дизель по 87,90 грн/л та газ по 47,90 грн/л.

Головні зміни на АЗС за вихідні

Мережі OKKO та WOG синхронно підняли ціни на 1 грн на стандартний бензин А-95 (до 76,90 грн/л), преміальний 95-й (до 79,90 грн/л) та обидва види дизельного пального (до 90,90 грн/л за євродизель та 93,90 грн/л за преміум лінійку).

Мережа SOCAR також підвищила вартість пального на 1 грн за літр на бензини А-95, А-95 NANO та дизель.

Фото: ціни на популярних АЗС в Україні станом на 1 травня (інфографіка РБК-Україна)

Найбільше зростання зафіксовано в мережі "Укрнафта" на бензин А-95 (Energy): за вихідні він подорожчав одразу на 4 грн за літр. Звичайний 95-й бензин на заправках компанії піднявся в ціні на 1 грн, а дизельне пальне - на 1 грн на звичайний та на 1 грн на преміальний ДП (Energy).

Водночас державна мережа продовжує зберігати найнижчі ціни на пальне серед названих вище АЗС.

Деталізація цін на АЗС на 4 травня

OKKO

Бензин Pulls 100: 85,90 грн

Бензин Pulls 95: 79,90 грн

Бензин А-95 Євро: 76,90 грн

ДП Pulls: 93,90 грн

ДП Євро: 90,90 грн

Газ: 49,90 грн

WOG

Бензин 100: 86,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 79,90 грн

Бензин 95 Євро: 76,90 грн

ДП Mustang: 93,90 грн

ДП Євро-5: 90,90 грн

Газ: 49,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 85,99 грн

Бензин NANO 95: 80,99 грн

Бензин А-95: 76,99 грн

ДП NANO Extro: 93,99 грн

ДП NANO: 90,99 грн

Газ: 49,98 грн

"Укрнафта"