У НБУ пояснили, від чого залежатиме курс долара найближчим часом

Національний банк України припускає більш значні зміни курсу гривні до долара. Курс буде залежати від ситуації в економіці та стану міжнародних резервів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

"НБУ традиційно не дає курсових прогнозів, однак буде й надалі відданим своїй Стратегії та задекларованим цілям і принципам. У фокусі уваги залишатиметься курсова стійкість, що має узгоджуватися зі збереженням під контролем інфляційних очікувань та приведенням інфляції до 5% цілі НБУ в середньостроковій перспективі", - написав він

Ніколайчук зазначив, що відмова від фіксації курсу з початку жовтня пройшла досить гладко, не спричинивши ані різкої девальвації, ані втрати значних обсягів резервів.

Водночас разом із поступовим пристосуванням ринку до нового курсового режиму, Нацбанк також поступово збільшуватиме амплітуду курсових коливань та посилюватиме роль обмінного курсу як засобу адаптації економіки до зовнішніх та внутрішніх шоків, повідомив заступник голови НБУ.

"На практиці це означає, що обсяг інтервенцій для задоволення структурного дефіциту визначатиметься з урахуванням сталості макроекономічного розвитку, інфляційних процесів, стану платіжного балансу та динаміки міжнародних резервів", - додав він.

За його словами, курс буде реагувати на зміну умов функціонування економіки, таким чином допомагаючи їй адаптуватися до цих змін. "Це посилить стійкість нашої економіки та фінансової системи", - написав Ніколайчук.

Новий режим НБУ

НБУ 3 жовтня запровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. До початку жовтня НБУ продавав долари за курсом, близьким до фіксованого офіційного, - 36,93 грн/долар (36,57 плюс 1%).

Тепер НБУ продає валюту за вільним курсом. Дані НБУ свідчать, що курс інтервенцій центробанку в листопаді знизився з 36,53 до 36,18 грн/долар. Курс коливався в межах 36,0-36,35 грн/долар.

Крім того, НБУ з 1 грудня зняв усі обмеження для банків на продаж ними готівкової іноземної валюти населенню. Тепер банки зможуть купувати валюту на міжбанку у НБУ за нижчим курсом та продавати її на готівковому ринку.

Після цього курс на міжбанку пішов вгору та досяг рівня 36,70 грн/долар.

Водночас міжнародні резерви Україні падають четвертий місяць поспіль через скорочення міжнародної допомоги Україні.