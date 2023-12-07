В НБУ пояснили, от чего будет зависеть курс доллара в ближайшее время

Национальный банк Украины допускает более значительные изменения курса гривны по отношению к доллару. Курс будет зависеть от ситуации в экономике и международных резервов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на колонку замглавы НБУ Сергея Николайчука.

"НБУ традиционно не дает курсовых прогнозов, однако будет и далее отданным своей Стратегии и задекларированным целям и принципам. В фокусе внимания будет оставаться курсовая устойчивость, которая должна согласовываться с сохранением под контролем инфляционных ожиданий и приведением инфляции к 5% цели НБУ в среднесрочной перспективе", - написал он

Николайчук отметил, что отказ от фиксации курса с начала октября прошел достаточно гладко, не вызвав ни резкой девальвации, ни потери значительных объемов резервов.

В то же время вместе с постепенным приспособлением рынка к новому курсовому режиму Нацбанк также будет постепенно увеличивать амплитуду курсовых колебаний и усиливать роль обменного курса как средства адаптации экономики к внешним и внутренним шокам, сообщил замглавы НБУ.

"На практике это означает, что объем интервенций для удовлетворения структурного дефицита будет определяться с учетом постоянства макроэкономического развития, инфляционных процессов, состояния платежного баланса и динамики международных резервов", – добавил он.

По его словам, курс будет реагировать на изменение условий функционирования экономики, помогая ей адаптироваться к этим изменениям. "Это усугубит устойчивость нашей экономики и финансовой системы", - написал Николайчук.

Новый режим НБУ

НБУ 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. До начала октября НБУ продавал доллары по курсу, близкому к фиксированному официальному, - 36,93 грн/доллар (36,57 плюс 1%).

Теперь НБУ продает валюту по свободному курсу. Данные НБУ свидетельствуют о том, что курс интервенций центробанка в ноябре снизился с 36,53 до 36,18 грн/доллар. Курс колебался в пределах 36,0–36,35 грн/доллар.

Кроме того, НБУ с 1 декабря снял все ограничения для банков по продаже ими наличной иностранной валюты населению. Теперь банки смогут покупать валюту на межбанке у НБУ по более низкому курсу и продавать ее на наличном рынке.

После этого курс на межбанке пошел вверх и достиг уровня 36,70 грн/доллар.

В то же время, международные резервы Украины падают четвертый месяц подряд из-за сокращения международной помощи Украине.