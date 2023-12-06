ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Міжнародні резерви України скорочуються четвертий місяць поспіль: у чому причина

Україна, Середа 06 грудня 2023 15:30
UA EN RU
Міжнародні резерви України скорочуються четвертий місяць поспіль: у чому причина Фото: Резерви України скоротилися в листопаді на 200 млн доларів
Автор: Олександр Білоус

Міжнародні резерви України за листопад 2023 року скоротилися на 0,5% до 38,785 млрд доларів. Резерви падають четвертий місяць поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Інтервенції НБУ на міжбанківському ринку та боргові виплати країни лише частково були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів.

Міжнародні резерви України скорочуються четвертий місяць поспіль: у чому причина

За даними прес-служби НБУ, чистий продаж валюти НБУ в листопаді становив 2,453 млрд доларів. Також уряд України виплатив за державним боргом 109 млн доларів. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 250 млн доларів.

Водночас на валютні рахунки уряду в НБУ надійшло 2,329 млрд доларів. З цієї суми:

  • 1,636 млрд доларів - макрофінансова допомога від ЄС;
  • 404 млн доларів - від Світового банку, в тому числі 400 млн доларів під гарантію Великої Британії;
  • 287 млн доларів - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

У листопаді внаслідок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 284 млн доларів.

Прогноз НБУ

У жовтні НБУ покращив прогноз щодо обсягу міжнародних резервів на кінець 2023 року до з 38,3 до 41,8 млрд доларів. У 2024 році резерви становитимуть 44,7 млрд доларів, у 2025 році - 45,0 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
У росіян три лінії оборони, ЗСУ пройшли дві. Є план війни на 2024 рік, - Умєров
У росіян три лінії оборони, ЗСУ пройшли дві. Є план війни на 2024 рік, - Умєров
DAILY
Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олексій Чернишов: "Нафтогаз" – монополіст, тому що ніхто не хоче продавати газ населенню на умовах ПСО