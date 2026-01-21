ua en ru
В НБУ пояснили, чи замінять 50 копійок на шаги і що буде з монетами в обігу

Середа 21 січня 2026 06:40
UA EN RU
В НБУ пояснили, чи замінять 50 копійок на шаги і що буде з монетами в обігу Фото: Монети номіналом 50 копійок в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні в готівковому обігу перебуває близько 1,5 млрд монет номіналом 50 копійок, і для підтримки їхньої якості Національний банк щороку змушений докарбовувати до 30 млн таких монет. Частину з них у майбутньому планують замінити монетами номіналом 50 шагів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю "Укрінформу" голови правління Національного банку України Андрія Пишного.

За його словами, загалом в обігу в Україні перебуває понад 14 млрд монет різних номіналів, з яких саме 50 копійок становлять найбільшу частку. Щороку Нацбанк докарбовує від 20 до 30 млн монет, щоб забезпечити необхідну кількість і належний стан готівки.

"Ми бачимо і чуємо від роздрібного бізнесу потребу в монеті номіналом 50, на жаль, ще копійок. Дуже сподіваюся, що найближчим часом це вже буде 50 шагів", - зазначив Пишний.

Він наголосив, що вилучати з обігу монети 50 копійок наразі не планують. Копійки та шаги певний час перебуватимуть в обігу паралельно і матимуть однакові технічні характеристики діаметр і вагу.

За словами голови НБУ, згодом 50 шагів можуть набути символічної та колекційної цінності, однак у найближчі роки вони використовуватимуться як повноцінний платіжний засіб. Надалі зношені монети поступово вилучатимуться з обігу.

Нагадаємо, в Україні готують перейменування дрібної монети. Замість "копійки" планують ввести назву "шаг". Ініціатива вже розглядається у Верховній Раді та підтримана Національним банком, а нові монети будуть перебувати в обігу паралельно зі старими. Перейменування має історичне та символічне значення і не вплине на вартість грошей чи інфляцію.

Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні законопроєкт, що передбачає заміну назви розмінної монети на "шаг", його підтримали 264 народні депутати.

