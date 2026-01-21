ua en ru
Ср, 21 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

В НБУ объяснили, заменят ли 50 копеек на шаги и что будет с монетами в обращении

Среда 21 января 2026 06:40
UA EN RU
В НБУ объяснили, заменят ли 50 копеек на шаги и что будет с монетами в обращении Фото: Монеты номиналом 50 копеек в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине в наличном обращении находится около 1,5 млрд монет номиналом 50 копеек, и для поддержания их качества Национальный банк ежегодно вынужден дочеканивать до 30 млн таких монет. Часть из них в будущем планируют заменить монетами номиналом 50 шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформу" председателя правления Национального банка Украины Андрея Пышного.

По его словам, всего в обращении в Украине находится более 14 млрд монет различных номиналов, из которых именно 50 копеек составляют наибольшую долю. Ежегодно Нацбанк докарбовывает от 20 до 30 млн монет, чтобы обеспечить необходимое количество и надлежащее состояние наличности.

"Мы видим и слышим от розничного бизнеса потребность в монете номиналом 50, к сожалению, еще копеек. Очень надеюсь, что в ближайшее время это уже будет 50 шагов", - отметил Пышный.

Он отметил, что изымать из обращения монеты 50 копеек пока не планируют. Копейки и шаги некоторое время будут находиться в обращении параллельно и будут иметь одинаковые технические характеристики диаметр и вес.

По словам главы НБУ, впоследствии 50 шагов могут приобрести символическую и коллекционную ценность, однако в ближайшие годы они будут использоваться как полноценное платежное средство. В дальнейшем изношенные монеты постепенно будут изыматься из обращения.

Напомним, в Украине готовят переименование мелкой монеты. Вместо "копейки" планируют ввести название "шаг". Инициатива уже рассматривается в Верховной Раде и поддержана Национальным банком, а новые монеты будут находиться в обращении параллельно со старыми. Переименование имеет историческое и символическое значение и не повлияет на стоимость денег или инфляцию.

Верховная Рада уже приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий замену названия разменной монеты на "шаг", его поддержали 264 народных депутата.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины Монеты
Новости
В Киеве восстановили водоснабжение, без тепла остаются 4 тысячи домов
В Киеве восстановили водоснабжение, без тепла остаются 4 тысячи домов
Аналитика
Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины