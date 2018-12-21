НБУ пояснил замедление экономики Украины

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рост ВВП замедлился из-за снижения экспорта и низких темпов в промышленности

Национальный банк назвал ряд причин, по которым рост ВВП Украины в III квартале 2018 года замедлился до 2,8%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий НБУ.

Как отметили в НБУ, в III квартале возобновилось снижение физического объема экспорта товаров и услуг (на 5,2% г/г). Это было обусловлено, в частности, определенным ухудшением внешней конъюнктуры для украинского экспорта, меньшим, по сравнению с прошлым годом, урожаем ранних зерновых культур, а также ремонтными работами на отдельных металлургических предприятиях и логистическими трудностями из-за обострения ситуации в Азовском море.

Кроме того, устойчивый рост внутреннего спроса обусловил ускорение импорта товаров и услуг (до 5,1% г/г). Как следствие, отрицательный вклад чистого экспорта в рост реального ВВП увеличился до 4,8 п.п.

В разрезе видов деятельности замедлились темпы роста валовой добавленной стоимости как сельского хозяйства (до 3% г/г), так и перерабатывающей промышленности (до 1% г/г).

По данным НБУ, основным драйвером роста ВВП в III квартале 2018 года ожидаемо выступал внутренний спрос как потребительский, так и инвестиционный.

Рост конечных потребительских расходов домохозяйств ускорился до 9,7% г/г вследствие повышения заработных плат, пенсий, увеличения переводов трудовых мигрантов в Украину, а также относительно высоких и стабильных потребительских настроений населения.

Инвестиционная активность оставалась одним из важных факторов экономического роста. Валовое накопление основного капитала (ВНОК) продолжило расти значительными темпами - 9,7% г/г.

"Несмотря на опубликованные данные за III квартал и имеющуюся информацию в текущем квартале, ожидается, что рост реального ВВП по итогам 2018 года будет близким к прогнозу, опубликованному в Инфляционном отчете за октябрь 2018 года (3,4%)", - отметили в НБУ.

Напомним, да данным Госстата, реальный ВВП Украины в III квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года вырос на 2,8%, по отношению ко второму кварталу текущего года - на 0,4%. Номинальный ВВП в III квартале 2018 года составил 994,4 млрд грн, а ВВП на одного человека - 23506 грн.

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) 25 октября оставил без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы: 3,4% в 2018 году, 2,5% в 2019 году и 2,9% в 2020 году.

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины на 3,3% в 2018 году, на 2,7% до 2019 года и на 3,0% в 2020 году.