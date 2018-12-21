НБУ пояснив уповільнення економіки України

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зростання ВВП уповільнилося через зниження експорту та низькі темпи в промисловості

Національний банк назвав низку причин, через які зростання ВВП України в III кварталі 2018 року уповільнилося до 2,8%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар НБУ.

Як зазначили в НБУ, у III кварталі відновилося зниження фізичного обсягу експорту товарів та послуг (на 5,2% р/р). Це було зумовлено, зокрема, певним погіршенням зовнішньої кон‘юнктури для українського експорту, меншим, порівняно з минулим роком, врожаєм ранніх зернових культур, а також ремонтними роботами на окремих металургічних підприємствах і логістичними труднощами через загострення ситуації в Азовському морі.

Крім того, стійке зростання внутрішнього попиту зумовило прискорення імпорту товарів та послуг (до 5,1% р/р). Як наслідок, від’ємний внесок чистого експорту в зростання реального ВВП збільшився до 4,8 в.п.

У розрізі видів діяльності уповільнилися темпи зростання валової доданої вартості як сільського господарства (до 3% р/р), так і переробної промисловості (до 1% р/р).

За даними НБУ, основним драйвером зростання ВВП у ІІІ кварталі 2018 року очікувано виступав внутрішній попит як споживчий, так і інвестиційний.

Зростання кінцевих споживчих витрат домогосподарств прискорилося до 9,7% р/р внаслідок підвищення заробітних плат, пенсій, збільшення переказів трудових мігрантів в Україну, а також відносно високих і стабільних споживчих настроїв населення.

Інвестиційна активність залишалася одним з важливих факторів економічного зростання. Валове нагромадження основного капіталу (ВНОК) продовжило зростати значними темпами - 9,7% р/р.

"Зважаючи на опубліковані дані за ІІІ квартал та наявну інформацію в поточному кварталі, очікується, що зростання реального ВВП за підсумками 2018 року буде близьким до прогнозу, опублікованого в Інфляційному звіті за жовтень 2018 року (3,4%)", - зазначили в НБУ.

Нагадаємо, да даними Держстату, реальний ВВП України в III кварталі 2018 року по відношенню до аналогічного періоду минулого року зріс на 2,8%, по відношенню до другого кварталу поточного року - на 0,4%. Номінальний ВВП в III кварталі 2018 року склав 994,4 млрд грн, а ВВП на одну людину - 23506 грн.

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) 25 жовтня залишив без змін прогноз економічного зростання на 2018-2020 роки: 3,4% в 2018 році, 2,5% у 2019 році і 2,9% в 2020 році.

Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на 3,3% в 2018 році, на 2,7% до 2019 року і на 3,0% в 2020 році.