Рабінович: уряд взяв черговий кредит, який вона розкраде під патріотичні гасла

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович заявив, що зовнішній держборг України вже становить понад 47 млрд доларів

Нинішня влада намагається видати отримання чергового кредиту від Міжнародного валютного фонду за велику перемогу для країни, хоча це всього лише передвиборчий ресурс, який вони "виторгували для себе за рахунок населення і національної економіки". Таку заяву на своїй сторінці в Facebook зробив народний депутат і лідер "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Рабінович.

"Влада може лише набирати борги і "пиляти" бюджетні гроші. Сьогодні зовнішній державний борг України вже становить понад 47 млрд доларів. В тому числі перед МВФ близько 12 млрд доларів. Країна постійно живе в стані відкладеного дефолту, а "керманичі" економіки перекладають весь тягар війни та кризи на плечі людей", - упевнений нардеп.

За його словами, інвестори не хочуть вкладати кошти в Україну за нинішніх умов. При цьому в порівнянні з 2010-2013 роками обсяг прямих іноземних інвестицій, як заявив Рабінович, скоротився в 3 рази - з 6 млрд доларів на рік у 2010-2013 до 2,3 млрд в 2014-2017 роках.

Рабінович заявив, що за 10 місяців 2018 року в країну вдалося залучити лише 1,8 млрд доларів. Він вважає, що інвесторів лякають ситуація на Донбасі і тотальна корупція, "відштовхують деградація національної економіки та зубожіння населення".

"Навіть кредитори з МВФ все менше довіряють українському уряду. Ціна кредитів для країни і людей постійно зростає. "Кредитна наркоманія" влади обертається для українських сімей постійним погіршенням рівня життя", - вважає парламентарій.

Як зазначив політик, за останні п'ять років ціни на газ збільшилися в 10 разів, комунальні тарифи - майже в 5 разів. При цьому була проведена "антисоціальна пенсійна "реформа" і йде планомірне руйнування системи охорони здоров'я".

Крім того, Рабінович заявив, що в кожному бюджеті зростають витрати на оборону, утримання силовиків і чиновників і ці витрати "урядовці скорочувати не бажають".

"Після перемоги на виборах ми, "Опозиційна платформа - За життя", проведемо ретельну перевірку того, куди були витрачені гроші кредиторів. Ми з'ясуємо цільове призначення кожного долара - і розкриємо "загадку", чому борги країни ростуть, люди бідніють, а урядовці і чиновники збагачуються", - написав народний депутат.



Він також додав, що його політична сила "Опозиційна платформа - За життя" також планує змінити порядок співпраці з Міжнародним валютним фондом і визначити нові пріоритети в економічній політиці країни.



"Україні не потрібні кредити, які розкрадає уряд і казнокради навколо нього, а розумна економічна політика та інвестиції в розвиток. Для цього потрібно зупинити війну, підвищити рівень життя громадян і співпрацювати з бізнесом, а не збирати з нього корупційну ренту", - підсумував Вадим Рабінович.

Фото: facebook.com/vadim.rabinovich.39