НБУ сохранил прогноз роста ВВП до 2020

Фото: НБУ (РБК-Украина)

После ускорения в 2018 году экономический рост несколько замедлится

Национальный банк Украины (НБУ) оставил без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Нацбанк.

Как отметили в финучреждении, после ускорения в 2018 году экономический рост несколько замедлится.

"Национальный банк оставляет без изменений прогноз экономического роста на 2018-2020 годы. Как и ранее, Национальный банк ожидает ускорения роста экономики до 3,4% в текущем году. Основным его движителем будет частное потребление благодаря дальнейшему увеличению доходов населения. Также достаточно высокой остается инвестиционная активность предприятий", - сообщили в НБУ.

В 2019 году рост реального ВВП замедлится до 2,5% вследствие охлаждения глобальной экономики, ухудшения ценовой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках, сдержанной фискальной политики из-за необходимости погашения значительных объемов государственного долга, а также жесткой монетарной политики, необходимой для возвращения инфляции к цели.

В 2020 году рост экономики ускорится до 2,9%. Этому будут способствовать преимущественно постепенное смягчение монетарной политики, которое станет возможным в условиях стабилизации инфляции на уровне, близком к цели, и улучшения инвестиционной привлекательности экономики.

В 2019 – 2020 годах внешние счета будут сбалансированными. Дефицит текущего счета будет сохраняться на уровне 2,5-3% ВВП и будет компенсирован притоком финансирования от официальных кредиторов и частного капитала.

"Ключевым предположением макроэкономического прогноза остается дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом в рамках новой программы Stand-By Arrangemenet. Новую программу Stand-By однозначно можно считать положительным результатом для Украины. Во-первых, получение кредитных средств от фонда и связанного финансирования от других партнеров Украины способствовать укреплению макрофинансовой стабильности. Во-вторых, новая программа – это якорь для государственной политики, а следовательно, она создает фундамент для улучшения ожиданий и благоприятные условия для выхода Правительства на мировые рынки капитала", - подчеркнули в Нацбанке.

Основными рисками, как отметили в Центробанке, для реализации намеченного макроэкономического прогноза, в том числе снижение инфляции к цели в 2020 году, Национальный банк считает дальнейшее ухудшение инфляционных ожиданий и внешних условий.

Во-первых, инфляционные ожидания могут продолжить расти на фоне развертывания нового политического цикла.

Во-вторых, есть риск ухудшения внешних условий. В частности :

• более стремительное охлаждение мировой экономики, в том числе экономик стран – основных торговых партнеров Украины;

• снижение мировых цен на сырьевые товары;

• дальнейшее подорожание энергоносителей на мировых рынках;

Напомним, темпы роста реального ВВП Украины в ІІ квартале 2018 года (3,8%) были выше ожидания Национального банка.

Как отмечали в НБУ, различие между прогнозом Национального банка и фактическим показателем объясняется прежде всего ранним стартом сбора урожая этого года.

Отметим, по данным Госстата, Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во II квартале 2018 года вырос на 3,8% по сравнению с соответствующим периодом 2017 года.