НБУ пояснил влияние учетной ставки на инфляцию

Основным инструментом, с помощью которого НБУ влияет на уровень инфляции, является учетная (ключевая) ставка. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка за апрель.

Как отмечается в документе, в Украине изменение учетной ставки НБУ больше всего влияет на уровень инфляции через 9-18 месяцев.

"Проведение монетарной политики направлено на приближение темпов инфляции к среднесрочной инфляционной цели 5%. НБУ стремится, чтобы фактическая инфляция не отличалась от этой цели более чем на один процентный пункт в обе стороны", - говорится в обзоре.

В то же время НБУ ориентируется на прогноз инфляции и проводит активную политику с учетом не столько текущих значений инфляции, столько ее наиболее вероятной динамики в будущем.

"Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная (ключевая) ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается", - отмечается в отчете НБУ.

Решение относительно учетной ставки правление НБУ принимает восемь раз в год согласно опубликованному заранее графику. На заседаниях в январе, апреле, июле и октябре решения принимаются на основе нового макроэкономического прогноза, напомнили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем, выросли на 0,8%. При этом в годовом измерении (к марту 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.

Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 6,0%.