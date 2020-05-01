НБУ показал зависимость инфляции от курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Девальвация значительно больше влияет на цены, чем укрепление гривны

Национальный банк Украины обнародовал данные исследования влияния обменного курса гривны к доллару на потребительские цены с января 2014 года до декабря 2019 года. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ за апрель.

Согласно результатам, девальвация в 1% влечет рост потребительских цен в среднем на 0,22%. При этом в результате ревальвации в 1% цены снижаются на 0,08%. Эффект почти полностью ощутим уже через 6 месяцев.

Как отмечают в НБУ, интервалы полученных оценок для ревальвации намного шире по сравнению с интервалами для девальвации, что может быть причиной сравнительно непродолжительного опыта укрепления гривны, а следовательно, чувствительности оценок к спецификациям.

В то же время в случае чрезмерных девальвационных процессов, как в период с февраля до апреля 2015 года, эффект переноса возрастает до 0,45-0,50%.

Кроме того, инфляционные ожидания, которые в Украине значительно зависят от курсовой динамики, могут быть одним из факторов асимметрии и нелинейности механизма переноса. Например, в условиях девальвационных ожиданий фактическая ревальвация гривны может не иметь значительного эффекта на снижение уровня цен.

В НБУ напоминают, что с 2014 года НБУ проводит политику плавающего обменного курса, которая предполагает, что обменный курс может как ослабляться, так и усиливаться в зависимости от фундаментальных условий. Однако для обеспечения умеренного влияния курсовых колебаний на ценовую стабильность НБУ сохраняет присутствие на валютном рынке для сглаживания чрезмерной волатильности.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем, выросли на 0,8%. При этом в годовом измерении (к марту 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на десять продовольственных товаров, на отдельные лекарства, дезинфицирующие средства, а также средства индивидуальной защиты.