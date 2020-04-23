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НБУ резко снизил учетную ставку

Новости » Финансовый кризис 2020     23.04.2020 - 14:01
НБУ резко снизил учетную ставку
Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Центробанк намерен помочь экономике более дешевыми деньгами

Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий.

Как отметил Смолий, НБУ продолжает смягчение монетарной политики, чтобы компенсировать охлаждение мировой экономики и поддержать экономический рост в Украине.

НБУ резко снизил учетную ставку

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 11,0% до 10,0% годовых с 13 марта 2020 года. В НБУ обосновали снижение учетной ставки во время кризиса тем, что смягчение монетарной политики необходимо для поддержания экономики Украины.

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что НБУ готов поддержать банки ликвидностью, то есть средствами при необходимости. По его словам, в свою очередь банки должны направлять эти средства на кредитование бизнеса и украинцев, что также будет стимулировать экономику.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем, выросли на 0,8%. При этом в годовом измерении (к марту 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.

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