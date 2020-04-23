НБУ ухудшил прогноз по инфляции в Украине

Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рост цен в условиях кризиса ускорится до 6%

Национальный банк Украины прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 6,0%. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий.

Как отметил Смолий, в течение года уровень инфляции будет оставаться в целевом диапазоне 5% плюс-минус 1 п.п., однако в конце года инфляция ускорится до 6%.

Согласно прогнозу НБУ, в начале 2021 года инфляция выйдет за пределы цели НБУ, однако затем вернется в диапазон 5%.

Напомним, в конце января Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по инфляции на 2020 год. НБУ прогнозировал, что НБУ, замедление инфляции в Украине продолжится. В течение большей части 2020 году она будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п.п., однако в IV квартале она ускорится и составит 4,8% по итогам текущего года.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2020 года по сравнению с февралем, выросли на 0,8%. При этом в годовом измерении (к марту 2019 года) инфляция замедлилась до 2,3% с 2,4% в феврале 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, согласно измененному макропрогнозу, который подготовило Минэкономики, а 29 марта утвердил Кабинет министров, реальный ВВП Украины упадет в 2020 году на 4,8%. Кроме того, инфляция (декабрь к декабрю) вырастет до 11,6% (ранее прогнозировалось 5,5%).