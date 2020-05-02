НБУ пояснив вплив облікової ставки на інфляцію

Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку за квітень.

Як зазначається в документі, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції через 9-18 місяців.

"Проведення монетарної політики спрямоване на наближення темпів інфляції до середньострокової інфляційної цілі 5%. НБУ прагне, щоб фактична інфляція не відрізнялася від цієї цілі більш як на один процентний пункт в обидва боки", - йдеться в огляді.

Водночас НБУ орієнтується на прогноз інфляції та провадить активну політику з урахуванням не так поточних значень інфляції, як її найімовірнішої динаміки в майбутньому.

"Якщо прогнозована інфляція перебуває вище цільового рівня, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до цілі 5% І навпаки: за нижчого прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується", - наголошується у звіті НБУ.

Рішення щодо облікової ставки правління НБУ приймає вісім разів на рік відповідно до опублікованого заздалегідь графіка. На засіданнях у січні, квітні, липні та жовтні рішення приймаються на підставі нового макроекономічного прогнозу, нагадали в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення знизити облікову ставку з 10,0% до 8,0% річних з 24 квітня 2020 року.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні у березні 2020 року порівняно з лютим, виросли на 0,8%. При цьому в річному вимірі (до березня 2019 року) інфляція сповільнилася до 2,3% з 2,4% у лютому 2020 року.

Національний банк України прогнозує, що зростання споживчих цін до кінця 2020 року складе 6,0%.