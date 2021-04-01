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НБУ повысил официальный курс евро на 2 апреля

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2021 года установил курс евро на уровне 32,70 гривен за евро. Это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 апреля установлен на таком уровне: 32,7003 гривен за евро (+0,0713 грн). При этом курс евро на 1 апреля составляет 32,629 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,76 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,74 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 апреля установлен на таком уровне: 27,8324 гривен за 1 доллар (+0,0098 грн). При этом курс доллара на 1 апреля составляет 27,8226 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после падения в течение двух дней подряд.

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Новости Украины Курс еврокурс НБУКурс гривны
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