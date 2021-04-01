Доллар снова растет: НБУ установил курс на 2 апреля

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 апреля установлен на таком уровне: 27,8324 гривен за 1 доллар (+0,0098 грн). При этом курс доллара на 1 апреля составляет 27,8226 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара растет после падения в течение двух дней подряд. Скриншот (bank.gov.ua)