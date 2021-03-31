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НБУ снизил официальный курс евро на 1 апреля

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 17:59
НБУ снизил официальный курс евро на 1 апреля Фото: единая европейская валюта падает (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 1 апреля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,62 гривен за евро. Это на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 1 апреля установлен на таком уровне: 32,629 гривен за евро (-0,0943 грн). При этом курс евро на 31 марта составляет 32,7233 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро на 1 апреля

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,69 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 32,68 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,88 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 31 марта установлен на таком уровне: 27,8852 гривен за 1 доллар (-0,0842 грн). При этом курс доллара на 30 марта составляет: 27,9694 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.

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