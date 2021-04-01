Курс доллара возобновил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 1 апреля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,87 гривен за доллар, курс в покупке до 27,85 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,76 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Напомним, торги по доллару на межбанке 31 марта 2021 года закрылись в диапазоне: 27,8450 - 27,8650 грн/доллар, евро 32,6816 - 32,6995 грн/евро, российский рубль 0,3695 - 0,3699 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,8500 - 27,8700 грн/доллар, евро 32,7460 - 32,7695 грн/евро, российский рубль 0,3646 - 0,3652 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 апреля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,83 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 апреля установлен на таком уровне: 27,8324 гривен за 1 доллар (+0,0098 грн). При этом курс доллара на 1 апреля составляет 27,8226 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет после падения в течение двух дней подряд.