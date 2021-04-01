RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

НБУ підвищив офіційний курс євро на 2 квітня

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,70 гривень за євро. Це на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 2 квітня встановлено на такому рівні: 32,7003 гривень за євро (+0,0713 грн). При цьому курс євро на 1 квітня становить 32,629 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу збільшився на 7 копійок до 32,76 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,74 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 квітня встановлено на такому рівні: 27,8324 гривень за 1 долар (+0,0098 грн). При цьому курс долара на 1 квітня становить 27,8226 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара зростає після падіння протягом двох днів підряд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Курс єврокурс НБУКурс гривні
Читайте також
Курс долара відновив зростання на міжбанку
Долар знову росте: НБУ встановив курс на 2 квітня
Прогноз погоди