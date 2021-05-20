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НБУ повысил официальный курс евро

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Украина, Четверг 20 мая 2021 17:55
НБУ повысил официальный курс евро Фото: курс евро вырос на 3 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,51 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 мая установлен на таком уровне: 33,5174 гривен за евро (+0,0294 грн). При этом курс евро на 20 мая составляет 33,488 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро вырос после снижения накануне.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,55 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,53 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,46 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 мая установлен на таком уровне: 27,4665 гривен за 1 доллар (+0,0499 грн). При этом курс доллара на 20 мая составляет 27,4166 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как он снизился до минимума почти за 9 месяцев.

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