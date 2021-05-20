НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,51 гривен за евро. Это на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 21 мая установлен на таком уровне: 33,5174 гривен за евро (+0,0294 грн). При этом курс евро на 20 мая составляет 33,488 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,55 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,53 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,46 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 мая установлен на таком уровне: 27,4665 гривен за 1 доллар (+0,0499 грн). При этом курс доллара на 20 мая составляет 27,4166 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как он снизился до минимума почти за 9 месяцев.