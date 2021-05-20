ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Новина українською →
Украина, Четверг 20 мая 2021 17:05
Межбанк закрылся ростом курса доллара Фото: курс доллара вырос на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 20 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 27,49 гривен за доллар, курс в покупке до 27,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,55 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,4700 - 27,4900 грн/доллар, евро 33,5353 - 33,5570 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3738 грн/рубль.

Межбанк закрылся ростом курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 19 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,4100 - 27,4300 грн/доллар, евро 33,5108 - 33,5352 грн/евро, российский рубль 0,3717 - 0,3721 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,46 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 мая установлен на таком уровне: 27,4665 гривен за 1 доллар (+0,0499 грн). При этом курс доллара на 20 мая составляет 27,4166 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как он снизился до минимума почти за 9 месяцев.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс доллара Курс евро
NEWS
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
DAILY
Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют