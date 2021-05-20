Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 20 мая 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 27,49 гривен за доллар, курс в покупке до 27,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,55 гривен за евро.

Напомним, торги по доллару на межбанке 19 мая 2021 года закрылись в диапазоне: 27,4100 - 27,4300 грн/доллар, евро 33,5108 - 33,5352 грн/евро, российский рубль 0,3717 - 0,3721 грн/рубль.

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 27,4700 - 27,4900 грн/доллар, евро 33,5353 - 33,5570 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3738 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,46 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 мая установлен на таком уровне: 27,4665 гривен за 1 доллар (+0,0499 грн). При этом курс доллара на 20 мая составляет 27,4166 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как он снизился до минимума почти за 9 месяцев.