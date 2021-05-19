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НБУ снизил официальный курс евро

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Украина, Среда 19 мая 2021 17:56
НБУ снизил официальный курс евро Фото: курс евро упал на 5 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2021 года установил курс евро на уровне 33,48 гривен за евро. Это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 20 мая установлен на таком уровне: 33,488 гривен за евро (-0,0439 грн). При этом курс евро на 19 мая составляет 33,5319 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс евро снизился после роста накануне.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,53 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,51 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,41 гривен за доллар. Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 мая установлен на таком уровне: 27,4166 гривен за 1 доллар (-0,0202 грн). При этом курс доллара на 19 мая составляет 27,4368 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев. Ниже курс был только 27 августа 2020 года -27,386 гривен за доллар.

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