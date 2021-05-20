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НБУ підвищив офіційний курс євро

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Україна, Четвер 20 травня 2021 17:55
НБУ підвищив офіційний курс євро Фото: курс євро виріс на 3 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,51 гривень за євро. Це на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 травня встановлено на такому рівні: 33,5174 гривень за євро (+0,0294 грн). При цьому курс євро на 20 травня становить 33,488 гривень за євро.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро виріс після зниження напередодні.

НБУ підвищив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 33,55 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,53 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 21 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,46 гривень за долар. Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 21 травня встановлено на такому рівні: 27,4665 гривень за 1 долар (+0,0499 грн). При цьому курс долара на 20 травня становить 27,4166 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара виріс після того, як він знизився до мінімуму майже за 9 місяців.

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