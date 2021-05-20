ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс доллара вырос поле достижения 9-месячного минимума

Новина українською →
Украина, Четверг 20 мая 2021 16:00
Курс доллара вырос поле достижения 9-месячного минимума Фото: курс доллара вырос после падения до минимума почти за 9 месяцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,46 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 мая установлен на таком уровне: 27,4665 гривен за 1 доллар (+0,0499 грн). При этом курс доллара на 20 мая составляет 27,4166 гривен за 1 доллар.

Курс доллара вырос поле достижения 9-месячного минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как он снизился до минимума почти за 9 месяцев.

Курс доллара вырос поле достижения 9-месячного минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 20 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 4 копейки до 27,47 гривен за доллар, курс в покупке до 27,45 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,49 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика курс НБУ Курс гривны Курс доллара
NEWS
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
DAILY
Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют