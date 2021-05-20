Курс доллара вырос поле достижения 9-месячного минимума

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,46 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 21 мая установлен на таком уровне: 27,4665 гривен за 1 доллар (+0,0499 грн). При этом курс доллара на 20 мая составляет 27,4166 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара вырос после того, как он снизился до минимума почти за 9 месяцев.

Скриншот (bank.gov.ua)