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НБУ повысил официальный курс евро

Киев, Среда 16 сентября 2020 17:36
НБУ повысил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Европейская валюта подорожала на 4 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 33,38 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 сентября установлен на таком уровне: 33,3877 гривен за евро (+0,0436 грн). При этом курс евро на 16 сентября составляет 33,3441 гривен за евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 33,23 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,21 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 сентября установлен на таком уровне: 28,1195 гривен за 1 доллар (+0,0639 грн). При этом курс доллара на 16 сентября составляет 28,0556 гривен за 1 доллар.

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