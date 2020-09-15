НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта стоит дороже 33 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 33,34 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 сентября установлен на таком уровне: 33,3441 гривен за евро (+0,0965 грн). При этом курс евро на 15 сентября составляет 33,2476 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 33,34 гривен за евр. Курс в покупке составляет 33,32 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 сентября установлен на таком уровне: 28,0556 гривен за 1 доллар (+0,0553 грн). При этом курс доллара на 15 сентября составляет 28,0003 гривен за 1 доллар.