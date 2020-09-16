НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подорожал еще на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 17 сентября установлен на таком уровне: 28,1195 гривен за 1 доллар (+0,0639 грн). При этом курс доллара на 16 сентября составляет 28,0556 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 сентября 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 28,12 гривен за доллар, курс в покупке до 28,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,33 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 16 сентября справочный курс на уровне 28,13 грн/доллар, повысив его по сравнению с 15 сентября (28,02 грн).