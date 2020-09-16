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Курс доллара начал снижаться на межбанке

Киев, Среда 16 сентября 2020 17:22
Курс доллара начал снижаться на межбанке
Автор: Александр Белоус

Доллар отошел от максимумов

Курс доллара на межбанке в продаже 16 сентября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 28,06 гривен за доллар, курс в покупке до 28,04 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 33,23 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,0400 - 28,0600 грн/доллар, евро 33,2161 - 33,2398 грн/евро, российский рубль 0,3740 - 0,3744 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

28,0400

28,0600

EUR/UAH

33,2161

33,2398

RUB/UAH

0,3740

0,3744

Курс доллара начал снижаться на межбанке

Отметим, торги по доллару на межбанке 15 сентября 2020 закрылись в диапазоне 28,0950 - 28,1150 грн/доллар, евро 33,3206 - 33,3415 грн/евро, российский рубль 0,3737 - 0,3741 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,11 гривен за доллар. Курс на 6 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 сентября установлен на таком уровне: 28,1195 гривен за 1 доллар (+0,0639 грн). При этом курс доллара на 16 сентября составляет 28,0556 гривен за 1 доллар.

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