НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 18 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,56 гривен за евро, что на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 8 апреля установлен на таком уровне: 29,5670 гривен за евро (+0,1843 грн). При этом курс евро на 7 апреля составляет 29,3827 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 7 апреля 2020 года, курс на наличном рынке в снизился на 30 копеек до 29,45 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,63 (29,01 - 6 апреля), продажи - 29,45 (29,75 - 6 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 29,54 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,49 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,09 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 апреля установлен на таком уровне: 27,0996 гривен за 1 доллар (-0,1369 грн). При этом курс доллара на 7 апреля составляет 27,2365 гривен за 1 доллар.

Официальный курс евро на 8 апреля 2020 года 29,56 грн/евро