Курс доллара на межбанке упал до психологической отметки

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел до 27 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 7 апреля 2020 года по сравнению за закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 27,08 гривен за доллар, курс в покупке до 27,03 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 29,54 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0300 - 27,0800 грн/доллар, евро 29,4951 - 29,5496 грн/евро, российский рубль 0,3579 - 0,3588 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,0300 27,0800 EUR/UAH 29,4951 29,5496 RUB/UAH 0,3579 0,3588

Напомним, 6 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,1000 - 27,1500 грн/доллар, евро 29,2625 - 29,3165 грн/евро, российский рубль 0,3552 - 0,3560 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 7 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 28 копеек до 27,24 гривен за доллар, курс евро снизился на 30 копеек до 29,45 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,70 (27,06 - 6 апреля), продажи - 27,24 (27,52 - 6 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,63 (29,01 - 6 апреля), продажи - 29,45 (29,75 - 6 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,13 - 6 апреля), продажи 3,62 (3,62 - 6 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,09 гривен за доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 8 апреля установлен на таком уровне: 27,0996 гривен за 1 доллар (-0,1369 грн). При этом курс доллара на 7 апреля составляет 27,2365 гривен за 1 доллар.