Резкое снижение: что происходит с курсом доллара 7 апреля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар евро подешевели в обменных пунктах на 30 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 7 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 28 копеек до 27,24 гривен за доллар, курс евро снизился на 30 копеек до 29,45 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,70 (27,06 - 6 апреля), продажи - 27,24 (27,52 - 6 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,63 (29,01 - 6 апреля), продажи - 29,45 (29,75 - 6 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,13 (3,13 - 6 апреля), продажи 3,62 (3,62 - 6 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 7 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,13 гривен за доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 29,49 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 7 апреля справочный курс на уровне 27,10 грн/доллар, снизив его по сравнению с 6 апреля (27,25 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,90 - 27,40 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/27,0 грн.

Отметим, для выделения помощи Украине Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной радой закона о банках и внесения изменений в государственный бюджет Украины.